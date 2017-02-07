Морозы: на Урале отложили «Лыжню России»

Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM В Свердловской области из-за морозов отложено проведение «Лыжни России». Забег в регионе состоится 18 февраля вместо ранее запланированного 11-го, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе столбик термометра будет опускаться в регионе до минус 30 и ниже градусов. Потепление ожидается лишь в конце этой или начале следующей недели.

Всего в Екатеринбурге будет действовать 17 площадок «Лыжни России». Основная размещена в районе «Екатеринбург-ЭКСПО». Только он сможет принять около 20 тыс. человек. Всего же в городе ждут не менее 40 тыс. участников.

Сейчас площадки готовы к стартам на 90%. Организаторы забега надеются: недельная пауза позволит подготовить лыжные трассы ещё лучше и качественнее.

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