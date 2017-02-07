«Формула-1»: McLaren рассталась с Капито

Специалист Йост Капито был приглашен в британскую «конюшню» в сентябре 2016 года

Берлин, , 13:49 — REGNUM Исполнительный директор команды «Формулы-1» McLaren Йост Капито, который ранее занимал должность руководителя гоночного подразделения Volkswagen Motorsport, покинул свой пост. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление команды.

«К сожалению, мы не смогли найти общий язык с Йостом относительно того, что необходимо для того, чтобы вновь привести McLaren к успеху, — говорится в заявлении команды. — В результате мы договорились, что он покинет McLaren. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях».

Напомним, что специалист Капито был приглашен в британскую «конюшню» в сентябре 2016 года.

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