Госдума переносит слушания по допингу

Слушания могут состоятся в марте-апреле

Москва, , 11:51 — REGNUM Госдума отменила проведение парламентских слушаний по проблеме допинга, которые должны были пройти 9 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Парламентские слушания в четверг отменены», — проинформировал парламентарий. По его словам, перенос слушаний связан с «рядом серьезных обстоятельств».

«Срок будет уточнен по всей видимости на Совете Думы в четверг, но ориентировочно (слушания перенесены) на два месяца», — сообщил Мельников.