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Боксера Поветкина исключат из рейтингов IBF

Спорт
Ранее спортсмена вывели из рейтинга WBC

Москва, 7 февраля 2017, 11:16 — REGNUM  Имя российского боксера Александра Поветкина, выступающего в тяжелой весовой категории, будет удалено из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). Об этом 7 февраля сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу IBF.

«Поветкин будет удален из рейтинга», — отметили представители федерации.

Напомним, в конце декабря 2016 года Поветкин должен был выйти на ринг против канадца Бермейна Стиверна. Победитель получал титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). Однако утром в день поединка глава совета Маурисио Сулейман объявил, что допинг-тест Поветкина, взятый 6 декабря, показал наличие остарина.

В начале февраля содержание остарина в пробе Б подтвердил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Вместе с тем, исследование, проведенное независимой лабораторией в Лозанне, показало «чистую» пробу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно об исключении Александра Поветкина из рейтингов WBC. Решение по делу боксера должно быть вынесено в первой половине февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Поветкин исключен из рейтингов WBC

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