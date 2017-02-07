Россия обновила медальный рекорд на зимних Универсиадах

За сутки до окончания соревнований в активе российской команды 57 наград

Астана, , 10:28 — REGNUM Сборная Российской Федерации обновила рекорд на зимних Универсиадах по количеству завоеванных медалей. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, «Р-Спорт».

«Российские керлингистки, уступив канадкам в финале Универсиады-2017 в Алма-Ате, завоевали серебряную медаль», — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки до окончания соревнований в активе российской команды 57 наград (23 золотых, 21 серебряная, 13 бронзовых). Предыдущее достижение (56 медалей) было установлено сборной России в 2015 году на Универсиаде в испанской Гранаде и словацких Штрбске-Плесо и Осрблье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сборная Российской Федерации обеспечила себе досрочную победу в общем медальном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате (Казахстан). Это стало известно, после победы женской российской сборной по хоккею в финале турнира над канадками.

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