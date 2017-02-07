«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Нью-Йорк Никс» в матче НБА
«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)
Нью-Йорк, США, 7 февраля 2017, 09:32 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Нью-Йорк Никс» на своем паркете уступили «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча, прошедшая 6 февраля в Нью-Йорке, завершилась со счетом 107:121.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Никс» Кармело Энтони, набравший 26 очков. У гостей больше всех баллов набрал Лу Уильямс (22 очка).
Отметим, что баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», в этой игре участие не принимал.
Регулярный чемпионат НБА.
«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24).
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