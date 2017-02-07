ФК «Реал» готов поддержать создание Европейской суперлиги

Европейская суперлига, в которой планируется участие ведущих клубов из Англии, Франции, Италии, Испании и Германии, пока является проектом

Мадрид, , 09:16 — REGNUM Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) пригрозил «вступить» в Европейскую суперлигу из-за переноса матча двадцать первого тура чемпионата Испании с «Сельтой». Как сообщает «Чемпионат», встреча между этими командами была перенесена, так как стадион в Виго получил повреждения после «разгула стихии».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес и его сотрудники полагают, что повреждения на стадионе «Балидос» могли быть устранены до матча или же встречу можно было проводить и без устранения повреждений. Кроме того, руководство «королевского клуба» предложило провести встречу на одном из близлежащих стадионов, что также не было принято.

«В результате Перес вновь стал думать о Европейской суперлиге», — говорится в сообщении.

Напомним, что Европейская суперлига, в которой планируется участие ведущих клубов из Англии, Франции, Италии, Испании и Германии, пока является проектом.