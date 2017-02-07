В детских спортивных школах Архангельской области не хватает тренеров

Архангельск, , 08:57 — REGNUM Главной темой дискуссии стал детский спорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О текущей ситуации в этой сфере рассказал руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов:

«В настоящее время на территории Архангельской области развивается 73 вида спорта, 13 из них — базовые, то есть те виды, которые давно и успешно развиваются на территории области, имеют опытный тренерский состав, аспортсмены в этих видах регулярно занимают высокие места на федеральных и даже международных соревнованиях».

Глава ведомства подчеркнул:

«Перечень базовых видов определяют жесткие критерии Минспорта, но при их соблюдении эти виды спорта гарантированно получают федеральное финансирование».

Одним из главных достижений в сфере детского спорта в прошлом году Александр Кузнецов назвал получение двумя архангельскими ДЮСШ — по плаванию и гребле — статуса школ олимпийского резерва.

Между тем, проблемы остаются прежними: низкая насыщенность муниципальных образований спортобъектами и нехватка тренеров.

Депутаты облсобрания Александр Дятлов и Сергей Моисеев предложили активнее подключать к развитию спортивной инфраструктуры бизнес. Прозвучали предложения создать высшую школу тренеров при Северном (Арктическом) федеральном университете.

И, разумеется, общественники уверены: нельзя забывать спорт, доступный каждому. Например, в своё время в Архангельске был очень популярен хоккей на валенках и из дворовых команд впоследствии вышли знаменитые отечественные мастера бенди.

«Мы все готовы помогать развитию спорта, — отметил председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов. — При формировании бюджета на 2017 год с просьбой увеличить финансирование этой сферы выступили депутаты практически всех комитетов».

Александр Кузнецов выразил уверенность, что совместными усилиями исполнительная власть, депутаты и общественники смогут решить многие вопросы, существующие сегодня в детском спорте Поморья.