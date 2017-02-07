«Гранада» переиграла «Лас-Пальмас» в матче чемпионат Испании

Мадрид, , 08:49 — REGNUM Футбольный клуб «Гранада» на своем поле переиграл команду «Лас-Пальмас» в матче двадцать первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 6 февраля на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершилась со счетом 1:0.

Героем матча стал Андреас Перейра, забивший единственный мяч на 17-й минуте.

После двадцати одного матча в чемпионате Испании «Лас-Пальмас» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Гранада», набравшая 13 баллов, находится на 19-й позиции.

Чемпионат Испании. 21-й тур

«Гранада» (Гранада) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) — 1:0.

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