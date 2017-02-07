СМИ: Защитник «Спортинга» Зегелар может перейти в ЦСКА

Лиссабон, , 07:53 — REGNUM Руководство футбольного клуба ЦСКА (Москва) предложило лиссабонскому «Спортингу» 5 млн евро за трансфер 26-летнего защитника Марвина Зегелара. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.

«Российский клуб сделал предложение по трансферу и готов заплатить за 26-летнего голландца 5 млн евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе голландский защитник Зегелар, способный играть по всему левому краю, вел переговоры с английским «Норвичем», но сделка не состоялась.

После семнадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.