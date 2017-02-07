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IAAF оставила в силе дисквалификацию легкоатлетов РФ

Спорт
6 февраля министр спорта РФ Павел Колобков заявил о выполнении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подавляющего числа критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
Иллюстрация: Rusathletics.com

Монако, 7 февраля 2017, 07:42 — REGNUM  Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) оставил в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщается в пресс-релизе организации.

«Возвращение российских легкоатлетов на международную арену не под нейтральным флагом невозможно как минимум до ноября, когда, согласно дорожной карте, статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как соответствующего кодексу WADA восстановлен не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до ноября текущего года легкоатлеты РФ на международных соревнованиях могут выступать лишь под нейтральным флагом и только в случае получения специального разрешения от IAAF.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр спорта РФ Павел Колобков заявил о выполнении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подавляющего числа критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«ВФЛА уже попросила IAAF предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления федерации», — сказал он.

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