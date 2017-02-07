Камчатка обратилась за помощью в Москву: нужен бассейн

Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Камчатке нужна помощь федерального центра по строительству нового спортивного комплекса с бассейном. Его планируется возвести в Ленинском районе Петропавловска-Камчатского, в котором сейчас нет ни одного крупного спортивного объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О спорткомплексе губернатор Владимир Илюхин говорил и на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Глава края отметил, что сегодня в столице региона всего один бассейн, который находится в северной части города, в южной части, где проживает треть населения, спортивных объектов практически нет.

«Учитывая большой дефицит объектов спортивной инфраструктуры на Камчатке, я обратился к президенту с просьбой поддержать нас в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, чтобы на условиях софинансирования этот комплекс построить. Сейчас мы готовим проект на строительство ФОКа с плавательным бассейном, но стоимость его достаточно велика, и мы, конечно, возможностями нашего бюджета построить его не сможем», — рассказал Владимир Илюхин. По его словам, было дано поручение вице-премьеру Виталию Мутко, чтобы совместно с Камчатским краем решить эту проблему.

ИА REGNUM отмечает, что ранее власти объявили тендер на проектирование объекта. Планируется, что в трехэтажном здании будут находиться зал для занятий боксом, зал восточных единоборств, тренажерный зал, зал занятий танцами и зал аэробики, а также бассейн для терапевтических процедур, две сауны на 5−10 мест, бассейн 25×16 метров на 8 дорожек и универсальный игровой спортивный зал с трибунами на 200 мест. Из крупных спортивных объектов в столице Камчатки сейчас функционируют бассейн, в котором есть и тренажерные залы, и спортивный комплекс «Звездный» (без бассейна), построенный несколько лет назад. Они находятся в северной части города.