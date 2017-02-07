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«Ростов» победил норвежцев и вернулся из Турции домой

Спорт
Жёлто-синие обыграли «Тромсе» с результатом 3:1
ФК «Ростов» на тренировке
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» на тренировке

Анкара, 7 февраля 2017, 07:04 — REGNUM  

Футболисты «Ростова» на мажорной ноте завершили второй зимний сбор в турецком Белеке. Накануне желто-синие победили норвежский «Тромсе» с результатом 3:1 и вернулись домой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 7 февраля.

С преимуществом в один мяч ростовчане ушли на перерыв. Автором первого забитого гола стал игрок обороны Миха Мевля. Второй гол забил форвард «Ростова» Сердар Азмун, а третий мяч в ворота норвежцев отправил новичок — украинский нападающий из казанского «Рубина» Марко Девич.

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Игрокам «Ростова» тренерский штаб предоставил пару дней выходных, а затем команда вновь соберется вместе в Турции. В Белеке желто-синие под чутким руководством Курбана Бердыева будут готовиться к матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. С 10 по 14 февраля футбольная дружина будет тщательно изучать соперника — «Спарту» из Праги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 16 февраля. Билеты на этот поединок уже поступили в продажу. Стоят они практически так же, как и на игры с мюнхенской «Баварией» и мадридским «Атлетико».

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