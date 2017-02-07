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Теннисист Шаповалов заплатит $7 тыс за попадание в глаз

Спорт
«Я чувствую невероятный стыд»
Теннис Теннис

Оттава, 7 февраля 2017, 00:50 — REGNUM  Канадский теннисист Денис Шаповалов выплатит штраф в $7 тыс. за попадание мячом в глаз арбитру матча Арнауду Габасу, передает Associated Press 7 февраля.

В заявлении Международной федерации тенниса говорится, что действия Шаповалова были непреднамеренными, и теннисист хотел бы принести искренние извинения перед арбитром. Также заявлено, что подобные действия «больше не предвидятся».

«Это неприемлемое поведение, — считает сам Шаповалов. — Я чувствую невероятный стыд. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подставил свою команду и страну… Я могу обещать, что это последний раз, когда я сделал что-нибудь подобное».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера 17-летний канадский теннисист Денис Шаповалов в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом «в сердцах» ударил по запасному мечу после очередного проигранного очка и попал в глаз арбитру. В результате теннисисту было засчитано техническое поражение. Канада проиграла Великобритании со счётом 2:3.

Читайте ранее в этом сюжете: Канадский теннисист попал судье мячом в глаз — сборная проиграла технически

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Теннис
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