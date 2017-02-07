Елена Исинбаева стала официальным послом III зимних Всемирных военных игр

III Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года

Москва, , 00:05 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева — официальный посол III зимних Всемирных военных игр, которые будут проходить в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года.

В 2015 году Елена Исинбаева решила продолжить службу В Вооруженных силах России в составе Центрального спортивного клуба армии. Майор Елена Исинбаева будет знаменосцем российской команды на торжественной церемонии открытия Игр.

«Это очень важная миссия, благодарю за оказанное мне доверие. Верю, что возможности наших спортсменов безграничны и они сумеют в очередной раз это подтвердить на Играх в Сочи», — цитирует слова Елены Исинбаевой официальный сайт III зимних Всемирных военных игр.

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