Сборная Россия завоевала больше всех медалей на Универсиаде-2017

Их уже не догнать

Алма-Ата, Казахстан, , 21:24 — REGNUM Сборная Российской Федерации обеспечила себе досрочную победу в общем медальном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате (Казахстан).

Сегодня, 6 февраля, после победы женской сборной Российской Федерации по хоккею в финале турнира над канадками, российская сборная упрочила свое лидерское положение по общему числу медалей на нынешней Универсиаде. Теперь уже российских спортсменов никто не может обогнать по этому параметру.

Победа российских хоккеисток на Универсиаде в Алма-Ате стала 23-ей золотой медалью для России на Универсиаде-2017.

Теперь осталось разыграть ещё 16 комплектов медалей. Сборная Казахстана, которая идет на втором месте по количеству медалей, может выиграть максимально 13 наград, но при этом гарантировано не догонит российскую команду по числу серебряных команд.

Универсиада-2017 года в Алма-Ате завершится 8 февраля.