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СМИ: Нападающий «Лиона» может перейти в «Ювентус»

Спорт
Нападающий Александр Ляказетт сыграл за «Лион» в нынешнем сезоне чемпионата Франции в 18 матчах, отметившись 18 раз
Александр Ляказетт
Иллюстрация: Botasot.info
Александр Ляказетт

Лион, Франция, 6 февраля 2017, 15:48 — REGNUM  Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» (Турин) заинтересовалось игрой нападающего французского «Лиона» (Лион) Александра Ляказетта. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.

«Контракт Ляказетта с «Лионом» действует до лета 2019 г, а сумма отступных составляет 40 млн евро», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, «Ювентус» и «Лион» в ближайшее время попытаются договориться по трансферу 25-летнего футболиста.

Отметим, что нападающий Александр Ляказетт сыграл за «Лион» в нынешнем сезоне чемпионата Франции в 18 матчах, отметившись 18 раз.

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