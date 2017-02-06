СМИ: Нападающий «Лиона» может перейти в «Ювентус»
Нападающий Александр Ляказетт сыграл за «Лион» в нынешнем сезоне чемпионата Франции в 18 матчах, отметившись 18 раз
Лион, Франция, 6 февраля 2017, 15:48 — REGNUM Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» (Турин) заинтересовалось игрой нападающего французского «Лиона» (Лион) Александра Ляказетта. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.
«Контракт Ляказетта с «Лионом» действует до лета 2019 г, а сумма отступных составляет 40 млн евро», — говорится в сообщении.
По некоторым данным, «Ювентус» и «Лион» в ближайшее время попытаются договориться по трансферу 25-летнего футболиста.
Отметим, что нападающий Александр Ляказетт сыграл за «Лион» в нынешнем сезоне чемпионата Франции в 18 матчах, отметившись 18 раз.
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