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Слуцкий прибыл на сбор ФК ЦСКА в Испании

Спорт
12 декабря 2016 г. ФК ЦСКА объявил, что новым главным тренером стал экс-наставник ФК «Уфа» Виктор Гончаренко

Мадрид, 6 февраля 2017, 15:25 — REGNUM  Футбольный специалист Леонид Слуцкий посетил команду ЦСКА (Москва), которая проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Об этом сообщает в понедельник, 6 февраля, «Спорт-Экспресс».

«В расположение ЦСКА на сборе в Кампоаморе прибыл бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий, — говорится в сообщении. — Сегодня он посетит контрольный матч армейцев с датским «Эсбьергом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2016 г. ФК ЦСКА объявил, что новым главным тренером стал экс-наставник ФК «Уфа» Виктор Гончаренко. Ранее эту должность в ЦСКА занимал Леонид Слуцкий.

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