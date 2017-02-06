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Александр Емельяненко намерен подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат»

Спорт
Брат

Грозный, 6 февраля 2017, 12:36 — REGNUM  Известный российский боец ММА Александр Емельяненко высказал свои намерения подписать контракт с клубом «Ахмат» и выступать в Лиге WFCA. Об этом сам спортсмен заявил во время пребывания в Чечне, говорится на официальный странице клуба «Ахмат» в Instagram.

В ходе церемонии взвешивания спортсменов турнира WFCA 33 Емельяненко сказал: «Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене».

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Кадыров призвал найти и публично наказать напавших на дочь Емельяненко

Напомним, брат Александра Емельяненко — Фёдор, глава российского Союза ММА, четырёхкратный чемпион мира — в октябре прошлого года резко осудил участие детей Рамзана Кадырова в турнире по смешанным единоборствам. Как сообщало ИА REGNUM, Емельяненко отметил, что преждевременное участие в боях на одном уровне со взрослыми способно повредить как физическое, так и психологическое здоровье детей.

В свою очередь глава Чечни, заявил, что Фёдор Емельяненко нарушил нормы этики и морали, выставив фото чужих детей и «спровоцировав под ним нелестные комментарии».

Конфликт вызвал широкий резонанс. Его осложнило то, что спустя несколько дней после высказывания Федора Емельяненко по поводу «детских боев» в Москве на его несовершеннолетнюю дочь было совершено нападение. Девочка была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где медики определили у нее «ушиб грудной клетки и брюшной полости».

Кадыров предположил, что нападение на девочку было совершено с явным умыслом усугубить конфликт, и призвал найти виновного любой ценой.

Сам Александр Емельяненко в недавнем прошлом также был объектом криминальной хроники. В мае 2015 года он был осужден за изнасилование. Свой срок — 4,5 года боец до конца не отбыл — в конце прошлого года его освободили, заменив оставшийся срок исправительными работами и удержанием 10% от заработка в пользу государства.

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Бои по смешанным единоборствам
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