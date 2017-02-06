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Певица, «забывшая» слова гимна на ЧМ-2017 по бенди, объяснила недоразумение

Спорт
Во время выступления в наушниках ничего не было слышно

Сандвикене , Швеция, 6 февраля 2017, 11:06 — REGNUM  Певица Кристина Жмудская, которая перед финальным матчем на чемпионате мира по хоккею с мячом, исполняя гимн России, забыла слова, не виновата в недоразумении: она помнит слова, но произошёл технический сбой. Об том певица сообщила в интервью «Советскому спорту».

На вопрос, знает ли она слова российского гимна, Жмудская ответила, что знает, много репетировала его.

«Мы репетировали за 1,5 часа до матча, и все было нормально — я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ни-че-го! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет», — пояснила певица.

Она начала петь вместе с болельщиками и хоккеистами, которые, не дожидаясь певицы, уже исполняли гимн. Жмудская пояснила, что сильно растерялась. «Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной», — сказала она.

Певица объяснила, что когда всё закончилось, она укрылась от посторонних глаз и плакала. Её успокоили и объяснили, что произошла техническая неполадка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля на финальном матче по хоккею с мячом в городе Сандвикене (Швеция) между командой России и шведами исполнительница российского гимна не смогла в точности воспроизвести слова песни. Матч закончился со счетом 3:4 в пользу шведов.

Читайте ранее в этом сюжете: На финальном матче по бенди исполнительница гимна РФ забыла слова

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