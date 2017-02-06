Чемпионская гонка ATP: Рублев поднялся на 19-ю строчку Спорт Возглавляет таблицу швейцарский спортсмен Роджер Федерер, на втором месте — представительница Испании Рафаэль Надаль

Берн, , 10:51 — REGNUM Теннисист Андрей Рублев, выступающий за команду России, поднялся на 19-ю строчку в обновленной версии чемпионской гонки ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов). Об этом сообщается в понедельник, 6 февраля, на официальном сайте теннисной организации. Возглавляет таблицу швейцарский спортсмен Роджер Федерер, на втором месте — представительница Испании Рафаэль Надаль, на третьем — болгарский теннисист Григор Димитров. Чемпионская гонка ATP: 1. Роджер Федерер (Швейцария) 2. Рафаэль Надаль (Испания) 3. Григор Димитров (Болгария) 4. Станислас Вавринка (Швейцария) 5. Милош Раонич (Канада) 6. Роберто Баутиста-Агут (Испания) 7. Жо-Вильфрид Цонга (Франция) 8. Миша Зверев (Германия) 9. Давид Гоффен (Бельгия) 10. Джек Сок (США) 19. Андрей Рублев (Россия). Читайте также: Кузнецова занимает восьмое место в рейтинге WTA

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