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Кузнецова занимает восьмое место в рейтинге WTA

Спорт
Внушительный рывок в рейтинге WTA сделала российская спортсменка Наталья Вихлянцева, которая поднялась со 115-го на 89-е место

Берн, 6 февраля 2017, 10:12 — REGNUM  Российская теннисистка Светлана Кузнецова занимает восьмое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается в понедельник, 6 февраля, на официальном сайте организации.

Возглавляет таблицу американская спортсменка Серена Уильямс, на втором месте — представительница Германии Ангелика Кербер, на третьем — чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Отметим, что внушительный рывок в рейтинге WTA сделала российская спортсменка Наталья Вихлянцева, которая поднялась со 115-го на 89-е место.

Рейтинг WTA от 6 февраля:

1. Серена Уильямс (США)

2. Ангелик Кербер (Германия)

3. Каролина Плишкова (Чехия)

4. Симона Халеп (Румыния)

5. Доминика Цибулкова (Словакия)

6. Агнешка Радваньская (Польша)

7. Гарбин Мугуруса (Испания)

8. Светлана Кузнецова (Россия)

9. Мэдисон Киз (США)

10. Йоханна Конта (Великобритания).

89. Наталья Вихлянцева (Россия).

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