Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил накануне венгерский «Эрд» и досрочно вышел в плей-офф Кубка ЕГФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 6 февраля, итоговый счёт на табло — 30:19 в пользу подопечных Фредерика Бужана.

«Мы с уважением отнеслись к сопернику и сохраняли полную концентрацию как при подготовке к матчу, так и во время игры. Результат встречи — это плоды нашей серьезной подготовки. Я работаю с командой чуть больше трех недель и за это время слышал немало плохих слов об игроках. Но мы ответили критикам хорошей игрой. «Ростов-Дон» не умер. Команда жива и готова бороться», — прокомментировал встречу главный тренер ростовчанок Фредерик Бужан.

Победа принесла ростовчанкам не только дополнительные очки, но и безоговорочное лидерство в группе С. Впереди дружине французского специалиста предстоит домашний поединок с норвежским «Биасеном», но на турнирное положение результат не повлияет. Теперь подопечным Бужана предстоит большая работа — подготовка к четвертьфиналу Кубка ЕГФ, который пройдет в марте.

Ранее по теме: Травма не помешает олимпийской чемпионке из «Ростов-Дона» продолжить сезон

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ноябре прошлого года датчанин Ян Лесли, тренировавший «Ростов-Дон» с 2014 года, покинул команду. Соответствующее решение было принято по обоюдному согласию сторон. Причиной тому стало очередное поражение в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ. Ростовчанки не одолели групповой этап и покинули турнир. Теперь дружина борется за Кубок ЕГФ под руководством французского специалиста Фредерика Бужана. По его словам, команда должна быть подготовлена к предстоящим матчам на все 100%.

Читайте ранее в этом сюжете: Кубок ЕГФ: ГК «Ростов-Дон» дал отпор «Битигхайму» и возглавил группу