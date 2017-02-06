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«Ростов-Дон» не умер! Команда жива и готова бороться»

Спорт
«Ростов-Дон» разгромил в Венгрии «Эрд» и вышел в плей-офф Кубка ЕГФ
Гандбол
Иллюстрация: Vk.com/rostovhandball
Гандбол

Ростов-на-Дону, 6 февраля 2017, 10:09 — REGNUM  

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил накануне венгерский «Эрд» и досрочно вышел в плей-офф Кубка ЕГФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 6 февраля, итоговый счёт на табло — 30:19 в пользу подопечных Фредерика Бужана.

«Мы с уважением отнеслись к сопернику и сохраняли полную концентрацию как при подготовке к матчу, так и во время игры. Результат встречи — это плоды нашей серьезной подготовки. Я работаю с командой чуть больше трех недель и за это время слышал немало плохих слов об игроках. Но мы ответили критикам хорошей игрой. «Ростов-Дон» не умер. Команда жива и готова бороться», — прокомментировал встречу главный тренер ростовчанок Фредерик Бужан.

Победа принесла ростовчанкам не только дополнительные очки, но и безоговорочное лидерство в группе С. Впереди дружине французского специалиста предстоит домашний поединок с норвежским «Биасеном», но на турнирное положение результат не повлияет. Теперь подопечным Бужана предстоит большая работа — подготовка к четвертьфиналу Кубка ЕГФ, который пройдет в марте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в ноябре прошлого года датчанин Ян Лесли, тренировавший «Ростов-Дон» с 2014 года, покинул команду. Соответствующее решение было принято по обоюдному согласию сторон. Причиной тому стало очередное поражение в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ. Ростовчанки не одолели групповой этап и покинули турнир. Теперь дружина борется за Кубок ЕГФ под руководством французского специалиста Фредерика Бужана. По его словам, команда должна быть подготовлена к предстоящим матчам на все 100%.

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Гандбол
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