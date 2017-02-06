ВФЛА выполнила почти все критерии для восстановления в IAAF — Минспорта

ВФЛА теперь обратилась к IAAF с просьбой предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления членства российской федерации легкой атлетики

Москва, , 09:53 — REGNUM Министр спорта РФ Павел Колобков заявил о выполнении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подавляющего числа критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает «Р-Спорт».

ВФЛА теперь обратилась к IAAF с просьбой предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления членства российской федерации легкой атлетики. «ВФЛА уже попросила IAAF предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления федерации», — подтвердил Колобков.

По его словам, решение легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом — временное. «Вопрос участия наших спортсменов под флагом IAAF рассматривается в связи с тем, что отстранена наша федерация», — сказал глава Минспорта, пояснив, что российские легкоатлеты заслужили право участвовать во всех турнирах.

«Весь мир знает, какую страну представляют наши легкоатлеты, несмотря на то, под каким флагом они будут выступать», — заключил Колобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВФЛА была полностью дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре прошлого года обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил.

Все легкоатлеты РФ были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпийский игр-2016.