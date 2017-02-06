В министерстве спорта изменится структура аппарата — Колобков

Вместо двух заместителей министра будет один, он будет отвечать за спорт

Москва, , 08:59 — REGNUM Двух заместителей министра спорта, курировавших летние и зимние виды спорта, заменит один, заявил «Р-Спорт» глава ведомства Павел Колобков.

По его словам, структура аппарата министерства спорта России изменится, вместо двух заместителей министра будет один, он будет отвечать за спорт. Имя возможного кандидата Колобков не назвал, добавив, что он появится в ближайшее время.

Он также пояснил, что есть четкое понимание всей структуры, однако говорить о ней стоит ближе к тому времени, когда она будет вводиться.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Мутко от должности министра спорта и назначении его вице-премьером. Еще одним указом глава государства увеличил число вице-премьеров в России с восьми до девяти. На новом посту Мутко будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Как ранее сообщил новый министр спорта Павел Колобков, министерство спорта сохранит преемственность и продолжит работать над восстановлением имиджа России в отношениях с международными спортивными организациями.