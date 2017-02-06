‍Трамп оценил победу «Пэтриотс» над «Атлантой»: «Удивительный камбэк»

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал удивительной победу ФК «Нью-Ингленд Пэтриотс» над ФК «Атланта Фэлконс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ). Свои комментарии он оставил на странице в Twitter.

«Какой удивительный камбэк и победа «Пэтриотс». Том Брэди [владелец «Нью-Ингленд», Боб Крафт и [главный] тренер [команды] Би [Биил Беличик] — абсолютные победители», — написал президент США.

В ходе матча американской НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс», отстававший на 25 очков, восстановил равновесие. «Патриоты» победили в овертайме Супербоула (финального матча).

Напомним, «Пэтриотс» победил со счётом 34:28. Матч состоялся 5 февраля.