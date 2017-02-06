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Досрочно: Гандболистки «Кубани» получили путевку в плей-офф Кубка ЕГФ

Спорт
Матч в Венгрии с «Альбой Фехервар» выдался тяжелым, но победным
Гандбол
Иллюстрация: Whckuban.ru
Гандбол

Будапешт, 6 февраля 2017, 08:16 — REGNUM  Гандболистки клуба «Кубань» обеспечили себе место в плей-офф Кубка ЕГФ. Причем путевку на турнир они завоевали досрочно. Победу принес матч с «Альбой Фехервар», который состоялся 4 февраля в Венгрии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба, игра выдалась тяжелой.

Для «Альбы Фехервар» это вообще был «матч жизни», ведь только победа сохраняла венгерским гандболисткам шансы на выход в плей-офф. «Кубань» открыла счет в своей первой же атаке — Ирина Антонова осталась одна на линии и совершила точный бросок. Сразу после тайм-аута «Альба Фехервар» бросается на кубанскую оборону с удвоенной энергией, но на пути мяча трижды подряд становится вратарь Виктория Калинина. Как отметили в клубе, в этом матче она выдала, пожалуй, свою лучшую игру. По итогам встречи Калинина сделала 22 сейва, отразив 50% бросков по своим воротам.

Первый тайм завершился при ничейном счете — 11:11. Второй тайм начался с сейва Калининой и двух голов Антоновой — 11:13. Казалось, «Кубань» перехватила инициативу, но следующие шесть минут прошли для «Кубани» в тумане — потери, заступы в атаке, броски мимо. А венгерки, словно почуяв возможность победы, забросили пять голов подряд — 16:13. Царила «Кубань» на площадки и последние восемь минут матча. Капитан команды Виктория Калинина за это время отразила пять бросков. Финальную точку в игре за две секунды до конца поставила Виктория Копосова — 24:31.

«Кубань» впервые в матчах кубка ЕГФ второй тайм провела лучше первого, и это принесло заслуженную победу, которая досрочно вывела команду в плей-офф. 12 февраля в Краснодаре в матче «Кубани» и «Бреста» команды разыграют первое место в группе.

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