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«Ростов» в Турции разошёлся миром с «Локомотивом» и «Шкендией»

Спорт
Игроки считают матчи неплохим спаррингом перед началом второй части сезона
ФК «Ростов» на тренировке
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» на тренировке

Анкара, 6 февраля 2017, 07:12 — REGNUM  Футболисты «Ростова» завершают второй зимний сбор в Турции. Перед заключительным матчем жёлто-синие провели две встречи с «Локомотивом» из Болгарии и «Шкендией» из Македонии. Ни в одной из игр победитель не выявлен, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе донского клуба.

Так, «Ростов» сыграл с македонским клубом «Шкендия» вничью — 1:1. В составе желто-синих отличился Дмитрий Скопинцев. Автор гола назвал прошедшие матчи неплохим спаррингом перед началом второй части сезона. Также в игре приняли участие три футболиста, находящиеся на просмотре.

«В первой игре гораздо меньше у «Ростова» получалось, потому что много молодых ребят было, многое ломалось в тактическом плане. Но самоотдачей мы довольны», — прокомментировал тренер Дмитрий Кириченко.

Затем «Ростов» встретился с «Локомотивом» из Пловидива. С клубом из Болгарии жёлто-синие сыграли с более результативной ничьей — 2:2.

«С «Локомотивом» была хорошая игра, мы забили два гола. Я доволен тем, как в целом прошла игра. Наш соперник — хорошая команда. Это была первая игра на предсезонном сборе, где я отыграл 90 минут, это было действительно трудно. Но постепенно я улучшаю своё состояние к сезону», — отметил игрок «Ростова» Андрей Перепелицэ.

По словам наставника, эта игра разделилась на до и после замен основных игроков.

«Молодым ребятам тяжело было сразу вписаться и выполнять предъявляемые тренерским штабом требования в полном объёме. Второй сбор сам по себе непростой при достаточно тяжёлой физической нагрузке, больше интенсивной работы, больше игр, но мы довольны самоотдачей», — заключил Кириченко.

Напомним, «Ростов» завершает сбор в Турции. Заключительный матч жёлто-синие проведут с «Тромсе» из Норвегии.

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