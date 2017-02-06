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На Камчатке начала работу первая спортшкола по сноуборду

Спорт
На нее регион потратил часть «премии» правительства страны за успехи в социально-экономическом развитии

Петропавловск-Камчатский, 6 февраля 2017, 06:12 — REGNUM  Первенство Петропавловска-Камчатского впервые прошло на базе первой на Камчатке официальной спортивной школы по сноуборду. Она, как передает корреспондент ИА REGNUM, открыта в черте города на горнолыжной базе «Красная сопка», доступ к которой имеют спортсмены лыжники и сноубордисты всех возрастов.

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Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM министр спорта края Андрей Иванов, в новой школе с детьми от восьми лет и старше будут заниматься пять опытных тренеров, один из которых — Дмитрий Базанов. Он является мастером спорта международного класса и победителем мирового первенства среди юниоров.

«В школу уже записались более 40 человек», — отметил министр.

Он добавил, что от появления проекта школы до её открытия прошло всего несколько месяцев. Быстрой реализации задумки способствовала помощь краевого бюджета, который направил на школу часть средств, полученных из федерального бюджета в качестве «премии» за успехи в социально-экономическом развитии региона.

«Часть денег ушла на эту школу, часть пойдет на покупку специальной техники — ратраков — на горнолыжные базы края. Кроме того, запланировано создание всесезонного центра у подножья Авачинского вулкана. На его строительство тоже будет направлена часть дополнительных дотаций», — отметил Андрей Иванов.

Камчатский край стал одним из двадцати регионов России, которым были выделены дополнительные средства из федерального бюджета за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. В качестве поощрения регион получил 164 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе приступили к практической стадии работ по созданию регионального центра летней подготовки национальных сборных России. Спортивно-тренировочная база по зимним видам спорта в скором времени будет построена у подножия Авачинского вулкана. Подобные центры сегодня существуют только на склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Под создание регионального центра спортивной подготовки предусмотрен участок площадь 2,8 га. Тренировочная база будет построена на высоте 800 метров над уровнем моря. У подножия вулкана создадут комфортные условия для проживания и тренировок. Центр будет рассчитан на круглогодичный приём спортсменов, однако акцент в работе сделают именно на летнюю подготовку национальных сборных. Снег на склонах вулканов на Камчатке лежит как минимум до середины лета, поэтому кататься сюда на лыжах и сноубордах едут туристы со всего мира.

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