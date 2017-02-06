«Сент-Этьен» одержал важную победу над «Лионом»

На данный момент команда Кристофа Гальтье укрепилась на 5-й строчке, набрав 36 очков. «Лион» продолжает отставать от 3-го места на 12 очков

Париж, , 00:53 — REGNUM 5 февраля на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч 23-го тура Французской Лиги 1 между командами «Сент-Этьен» и «Лион». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 9-й минуте матча французский нападающий Кевин Монне-Паке открыл счет в матче точным ударом в дальний угол с острого угла — 1:0.

Через 13 минут второй нападающий «зеленых» Ромен Амума удвоил преимущество хозяев после прекрасного разрезающего паса норвежского центрфорварда Александера Тофт-Содерлунда — 2:0.

На данный момент команда Кристофа Гальтье укрепилась на 5-й строчке, набрав 36 очков. «Лион» продолжает отставать от 3-го места на 12 очков.

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Мулен, Таофиль-Катрин, Погба, Перрин, Малькюи, Пажо, Верету, Амума, Севе, Монне-Паке, Торф-Содерлунд.

«Лион»: Лопес, Янга-Мбива, Маммана, Жалле, Морель, Толиссо, Дардер, Фекир, Гоналон, Депай, Ляказетт.

Главный арбитр матча: Тони Шарпон.

Голы: Монне-Паке 9 — 1:0, Амума 22 — 2:0.