Гол Куадрардо принес «Ювентусу» победу над «Интером»

На данный момент «Ювентус» оторвался от второго места на 6 очков, набрав 54 очка в 22-х матчах сезона. Миланский клуб остался на 5-й позиции с 42-мя очками

Рим, , 00:39 — REGNUM 5 февраля на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 23-го тура Итальянской Серии А между командами «Ювентус» и «Интер». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «старой синьоры».

На 45-й минуте матча вингер сборной Колумбии Хуан Куадрадо забил потрясающий гол мощным ударом слета с 25-ти метров от ворот — 1:0.

На данный момент «Ювентус» оторвался от второго места на 6 очков, набрав 54 очка в 22-х матчах сезона. Миланский клуб остался на 5-й позиции с 42-мя очками.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Сандро, Игуаин, Манджукич, Дибала.

«Интер»: Ханданович, Медель, Мурильо, Миранда, Гальчрдини, Марио, Д’Амброзио, Перишич, Брозович, Кандрева, Икарди.

Главный арбитр матча: Никола Риццоли.

Голы: Кудрадо 45 — 1:0.