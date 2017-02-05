«Лацио» переиграл «Пескару» в матче чемпионата Италии
Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер
Рим, 5 февраля 2017, 22:23 — REGNUM Футболисты «Пескары» на своем поле уступили команде «Лацио» в матче двадцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пескаре, завершилась со счетом 2:6.
Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер (4 мяча).
После двадцати трех матчей чемпионата Италии «Лацио» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Пескара», набравшая 9 баллов, находится на двадцатой позиции.
Чемпионат Италии. 23-й тур.
«Пескара» (Пескара) — «Лацио» (Рим) — 2:6.
Читайте также: «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью
Читайте также: Икарди помог «Интеру» обыграть «Лацио»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
NB!
05.02.17
Трамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
NB!
05.02.17
Могут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
NB!
05.02.17
Нагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
NB!
05.02.17
Эстония: Этническая «мутация» русских
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
NB!
05.02.17
Гималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
NB!
05.02.17
Китайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
NB!
05.02.17
«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»
NB!
05.02.17
Deutsche Bank извинился перед акционерами
NB!
05.02.17
«Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
NB!
04.02.17
США выводят Иран в эпицентр сложной борьбы