«Лацио» переиграл «Пескару» в матче чемпионата Италии Спорт Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер

Рим, , 22:23 — REGNUM Футболисты «Пескары» на своем поле уступили команде «Лацио» в матче двадцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пескаре, завершилась со счетом 2:6. Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер (4 мяча). После двадцати трех матчей чемпионата Италии «Лацио» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Пескара», набравшая 9 баллов, находится на двадцатой позиции. Чемпионат Италии. 23-й тур. «Пескара» (Пескара) — «Лацио» (Рим) — 2:6. Читайте также: «Фиорентина» и «Наполи» сыграли вничью Читайте также: Икарди помог «Интеру» обыграть «Лацио»

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