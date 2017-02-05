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«Лацио» переиграл «Пескару» в матче чемпионата Италии

Спорт
Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер

Рим, 5 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  Футболисты «Пескары» на своем поле уступили команде «Лацио» в матче двадцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 5 февраля в Пескаре, завершилась со счетом 2:6.

Героем матча стал хавбек гостей Марко Пароло, оформивший покер (4 мяча).

После двадцати трех матчей чемпионата Италии «Лацио» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Пескара», набравшая 9 баллов, находится на двадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 23-й тур.

«Пескара» (Пескара) — «Лацио» (Рим) — 2:6.

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