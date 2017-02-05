«Алавес» переиграл «Спортинг» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 20:58 — REGNUM Футбольный клуб «Спортинг» (Хихон) на своем поле уступил «Алавесу» (Витория) в матче двадцать первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 5 февраля на стадионе «Эль-Молинон», завершилась со счетом 2:4.

Победу гостям принесли точные удары Рубена Сориано, Кристиана Сантоса, Эдгара Мендеса и Алексиса. У хозяев поля голевыми действиями отметились Ласина Траоре и Карлос Кастро.

После двадцати одного матча в чемпионате Испании «Спортинг» пока занимает восемнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. «Алавес», набравший 27 баллов, находится на 12-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

«Спортинг» (Хихон) — «Алавес» (Витория) — 2:4 (0:1).

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