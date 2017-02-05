«МЮ» в очередной раз разгромил чемпионов Англии

На данный момент «МЮ» набрал 45 очков и приблизился к 5-й строчке на 1 очко. Действующий чемпион Англии продолжает висеть над зоной вылета с 21-м очком (16-е место)

Лондон, , 20:52 — REGNUM 5 февраля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «манкунианцев».

На 42-й минуте матча «лучший из армян» открыл счет в матче мощным ударом в ближний угол после сольного прохода с центра поля — 0:1.

Через 2 минуты «МЮ» второй раз огорчил «Лестер»: латераль сборной Эквадора Антонио Валенсия прострелил в штрафную площадь, где шведский таранный форвард Златан Ибрагимович пробил на точность в ближний угол — 0:2.

В начале второго тайма испанский плеймейкер Хуан Мата довел счет до разгромного после ассиста Генриха Мхитаряна — 0:3.

На данный момент «МЮ» набрал 45 очков и приблизился к 5-й строчке на 1 очко. Действующий чемпион Англии продолжает висеть над зоной вылета с 21-м очком (16-е место).

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Хут, Морган, Симпсон, Марез, Дринквотер, Н'Диди, Муса, Варди, Оказаки.

«МЮ»: Де Хеа, Рохо, Смоллинг, Байи, Валенсия, Погба, Эррера, Мата, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Тэйлор Энтони.

Голы: Мхитарян 42 — 0:1, Ибрагимович 44 — 0:2, Мата 49 — 0:3.