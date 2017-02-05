Сборная России уступила Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

Стокгольм, , 20:41 — REGNUM Сборная России заняла второе место на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею с мячом, уступив в финале национальной команде Швеции. Встреча, прошедшая 5 февраля в Сандвикене, завершилась со счетом 3:4.

В составе российской команду голевыми действиями отметились Янис Бефус, Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. У победителей мячи забили Кристоффер Эдлунд, Даниэль Моссберг, Эрик Петтерссон и Адам Гильям.

Отметим, что третье место на ЧМ в Сандвикене заняла сборная Финляндии, переигравшая команду Норвегии.

Чемпионат мира. Сандвикен (Швеция).

Швеция — Россия — 4:3 (1:3)

Финляндия — Норвегия — 11:1 (4:1).

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