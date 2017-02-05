Сборная России уступила Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
Швеция — Россия — 4:3
Стокгольм, 5 февраля 2017, 20:41 — REGNUM Сборная России заняла второе место на чемпионате мира (ЧМ) по хоккею с мячом, уступив в финале национальной команде Швеции. Встреча, прошедшая 5 февраля в Сандвикене, завершилась со счетом 3:4.
В составе российской команду голевыми действиями отметились Янис Бефус, Евгений Иванушкин и Алмаз Миргазов. У победителей мячи забили Кристоффер Эдлунд, Даниэль Моссберг, Эрик Петтерссон и Адам Гильям.
Отметим, что третье место на ЧМ в Сандвикене заняла сборная Финляндии, переигравшая команду Норвегии.
Чемпионат мира. Сандвикен (Швеция).
Швеция — Россия — 4:3 (1:3)
Финляндия — Норвегия — 11:1 (4:1).
Читайте также: Россия разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею с мячом
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
NB!
05.02.17
Трамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
NB!
05.02.17
Экс-глава Еврокомиссии: Россия должна вернуться в состав G8
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
NB!
05.02.17
Могут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
NB!
05.02.17
Нагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
NB!
05.02.17
Эстония: Этническая «мутация» русских
NB!
05.02.17
Лавров: высказывания Трампа о России внушают надежду
NB!
05.02.17
Лавров пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза
NB!
05.02.17
The Guardian: «Трамп решил развалить Евросоюз»
NB!
05.02.17
Гималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО
NB!
05.02.17
Большинство британцев считает Трампа «мировой угрозой»
NB!
05.02.17
Состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко
NB!
05.02.17
В Косово построят стену «для защиты сербов»
NB!
05.02.17
Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине
NB!
05.02.17
Китайская ядерная угроза: чего надо бояться России и США?
NB!
05.02.17
Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия
NB!
05.02.17
«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»
NB!
05.02.17
Deutsche Bank извинился перед акционерами
NB!
05.02.17
«Десять дней Трампа, которые потрясли Америку»
NB!
04.02.17
США выводят Иран в эпицентр сложной борьбы