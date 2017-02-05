«Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе»

Москва, , 19:28 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, проваливший допинг-тест, исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман агентству «Р-Спорт».

«Поветкин исключен из рейтингов WBC, — сказал Сулейман. — Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боксер Александр Поветкин в декабре 2016 г. должен был биться за звание временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, однако в день поединка глава WBC Маурисио Сулейман заявил о применении Поветкиным допинга. Положительной оказалась проба от 6 декабря, в ней был найден остарин.

На прошлой неделе стало известно, что и допинг-проба «Б» Поветкина также дала положительный результат на остарин. В то же время проба, которая проверялась независимой лабораторией в Лозанне, наличие запрещенных веществ не показала.