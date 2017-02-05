«Манчестер Сити» переиграл «Суонси» в матче АПЛ Спорт «Манчестер Сити» (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 2:1 (1:0)

Манчестер, Великобритания, , 18:56 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл команду «Суонси Сити» в домашнем матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 5 февраля на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 2:1. Героем встречи в составе хозяев поля стал Габриэль Жезус, оформивший дубль. После двадцати четырех матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. «Суонси Сити», набравший 21 балл, находится на 17-й позиции. Английская Премьер-лига (АПЛ). 24-й тур «Манчестер Сити» (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 2:1 (1:0). Читайте также: «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ Читайте также: «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.