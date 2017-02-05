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«Манчестер Сити» переиграл «Суонси» в матче АПЛ

Спорт
«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 2:1 (1:0)

Манчестер, Великобритания, 5 февраля 2017, 18:56 — REGNUM  Футбольный клуб «Манчестер Сити» переиграл команду «Суонси Сити» в домашнем матче двадцать четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 5 февраля на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 2:1.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Габриэль Жезус, оформивший дубль.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. «Суонси Сити», набравший 21 балл, находится на 17-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 24-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Суонси Сити» (Суонси) — 2:1 (1:0).

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