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«Сампдория» победила «Милан» благодаря пенальти

Спорт
На данный момент «Милан» идет на 7-й позиции с 37-ю очками. «Сампдория» поднялась на 10-ю строчку, обогнав «Удинезе» и «Кьево»

Милан, Италия, 5 февраля 2017, 16:30 — REGNUM  5 февраля на стадионе «Сан Сиро» был разыгран матч 23-го тура Итальянской Серии А между командами «Милан» и «Сампдория». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей.

На 70-й минуте матча Габриел Паулетта сфолил в своей штрафной на Фабио Квальярелле — пенальти. Форвард сборной Колумбии Луис Мурьел забил гол с одиннадцатиметровой отметки в левый верхний угол — 0:1.

На данный момент «Милан» идет на 7-й позиции с 37-ю очками. «Сампдория» поднялась на 10-ю строчку, обогнав «Удинезе» и «Кьево».

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Сапата, Паулетта, Куцка, Соса, Пашалич, Бертолаччи, Деулофеу, Сусо, Бакка.

«Сампдория»: Вивиано, Реджини, Берешиньски, Сильвестре, Шкриниар, Фернандеш, Линетти, Прает, Торрейра, Мурьел, Квальярелла.

Главный арбитр матча: Марко Гуида.

Предупреждения:

«Милан»: Бакка — 45, Сусо — 61, Куцка — 63, Соса — 85, Соса — 90.

«Сампдория»: Торрейра — 28, Джуричич — 90.

Голы: Мурьел (пен) 70 — 0:1.

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