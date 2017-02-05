«Севилья» и «Вильярреал» разошлись миром

На данный момент команда из «Севильи» идет на 3-й строчке, набрав 43 очка. «Желтая субмарина» поднялась на 5-ю строчку с показателем 35 в графе «очки»

Мадрид, , 15:53 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 21-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Севилья» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 0:0.

«Севилья» и владела 65% времени мячом, но за 12 ударов (3 в створ) не удалось поразить ворота Серхио Асенхо. При 35% владения, команда Франа Эскибары нанесла на 1 удар в створ больше.

Защита гостей проделала огромную работу, совершив 13 перехватов и 24 выноса.

На данный момент команда из «Севильи» идет на 3-й строчке, набрав 43 очка. «Желтая субмарина» поднялась на 5-ю строчку с показателем 35 в графе «очки».

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Лангле, Рами, Меркадо, Мариано, Насри, Н’Зонзи, Йоветич, Витоло, Васкес, Бен-Йедер.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Вальдес, Руис, Бонера, дос Сантос, Тригерос, Эрнандес, Кастильехо, Сориано, Адриан.

Главный арбитр матча: Альберто Мальенко.

Предупреждения:

«Севилья»: Насри — 25, Меркадо — 44.

«Вильярреал»: Сориано — 28, Марио — 50.