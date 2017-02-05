Российские биатлонисты выиграли эстафету на Универсиаде-2017

Алма-Ата, Казахстан, , 12:06 — REGNUM Российская сборная по биатлону завоевала золотые медали в смешанной эстафете в рамках Универсиады-2017 года в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Российская команда в составе Ларисы Куклиной, Ольги Шестериковой, Семена Сучилова и Сергея Корастылева прошла дистанцию эстафеты с общим временем один час 14 минут 37,8 секунды. На огневых рубежах российские биатлонисты использовали шесть дополнительных патронов и не попали ни на один штрафной круг.

Второе место досталось сборной Казахстана. От лидеров она отстала на 30,6 секунды, допустила девять промахов и пробежав один штрафной круг.

На третьем месте биатлонисты сборной Украины. Они отстали от лидеров на две минуты 32,6 секунды, допустили 11 промахов и пробежали один штрафной круг.

Это уже 17-е золото Унверсиады-2017 в копилке российской сборной.