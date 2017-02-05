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Антидопинговое агентство не стало отстранять американского бегуна за допинг

Спорт
Ранее в пробе спортсмена были обнаружены запрещенные вещества

Вашингтон, 5 февраля 2017, 01:39 — REGNUM  Несмотря на то, что у американского бегуна Фернандо Кабада были обнаружены запрещенные вещества в допинг-пробе, к нему все равно не будут применять дисквалификацию. Такое решение приняло Антидопинговое агентство США (USADA), сообщается на сайте организации.

Как говорится в сообщении, агентство провело расследование по поводу положительной допинг-пробы Кабады и пришло к выводу, что запрещенные вещества попали в организм бегуна вместе с едой.

Отмечается, что кленбутерол, скорее всего, не мог попасть в организм спортсмена никак иначе, кроме как с мясом. Кроме того, допинг-тест сдавался во внесоревновательное время, поэтому в отношении Кабада не будет применена такая мера как отстранение.

Напомним, что Фернандо Кабада является бегуном на дальние дистанции. Он принимал участие в Чемпионате мира по легкой атлетике в 2007 году в Осаке и занят там 50 место.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bear взломала антидопинговую базу WADA, и из опубликованных документов стало известно, что теннисистки Винус и Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлс и баскетболистка Елена Делле Донн принимали запрещенные препараты с разрешения WADA. Причем агентство скрыло положительные допинг пробы гимнастки и баскетболистки в 2016 году.

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