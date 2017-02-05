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«Наполи» забил 7 мячей в ворота «Болоньи»

Спорт
На данный момент «Наполи» поднялся на 2-ю строчку и обогнал «Рому», набрав число 48 в графе «очки». «Болонья» осталась в середине турнирной (12-е место) таблицы с 27-ю очками

Рим, 5 февраля 2017, 00:44 — REGNUM  4 февраля на стадионе «Ренато Далл’Ара был разыгран матч 23-го тура итальянской Серии А между командами «Болонья» и «Наполи». Матч завершился со счетом 1:7 в пользу неаполитанцев.

На 4-й минуте матча полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик открыл счет в матче ударом головы после великолепного поперечного навеса Хосе Кальехона — 0:1.

Через 2 минуты итальянский вингер Лоренцо Инсинье реализовал выход 1 на 1 с вратарем «Дижона» после ассиста Петра Зилиньски — 0:2.

На 33-й минуте матча форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс забил гол мощным ударом в ближний угол со штрафного с 23-х метров от ворот — 0:3.

На 36-й минуте матча защитник «Болоньи» Василис Торосидис добил мяч «нырком» в пустые ворота — 1:3.

В конце первого тайма Дрис Мертенс второй раз подряд огорчил соперника, обведя вратаря Миранте — 1:4.

На 70-й минуте матча Марек Гамшик забил свой второй мяч в этой встрече после ассиста Дриса Мертенса — 1:5.

Через 4 минуты полузащитник Словакии оформил хет-трик, забив потрясающий гол из-за пределов штрафной площади — 1:6.

На последней секунде матча бельгийский форвард Дрис Мертенс оформил хет-трик после ассиста Аллана — 1:7.

На данный момент «Наполи» поднялся на 2-ю строчку и обогнал «Рому», набрав число 48 в графе «очки». «Болонья» осталась в середине турнирной (12-е место) таблицы с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Болонья»: Миранте, Иконому, Майетта, Масина, Торосидис, Пульгар, Надь, Джемаили, Дестро, Крейчи, Риццо.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Максимович, Гулам, Альбиоль, Гамшик, Зилиньски, Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Удаления: Масина «Болонья» — 32, Кальехон «Наполи» — 26.

Голы: Гамшик 4 — 0:1, Инсинье 6 — 0:2, Мертенс 33 — 0:3, Торосидис 36 — 1:3, Мертенс 43 — 1:4, Гамшик 70 — 1:5, Гамшик 74 — 1:6, Мертес 90 — 1:7.

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