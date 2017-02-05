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«Эйбар» сенсационно разгромил «Валенсию»

Спорт
На данный момент команда из Валенсии продолжает «висеть» над зоной вылета на 15-й позиции с 19-ю очками. «Эйбар» поднялся на 7-ю позицию, набрав 32 очка

Мадрид, 5 февраля 2017, 00:35 — REGNUM  4 февраля на стадионе «Месталья» был разыгран матч 21-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Валенсия» и «Эйбар». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу «оружейников».

На 28-й минуте матча испанский форвард Серхи Энрик замкнул передачу аргентинского полузащитника Гонсало Эскаланте в ворота Диего Алвеса — 0:1.

В конце первого тайма испанский полузащитник Адриан реализовал пенальти — 0:2.

На 57-й минуте испанский полузащитник «Эйбара» Дани Гарсия забил великолепный мяч мощнейшим ударом слета с 25-ти метров от ворот — 0:3.

На 77-й минуте матча Серхи Энрик оформил дубль после навеса полузащитника Франа Рико — 0:4.

На данный момент команда из Валенсии продолжает «висеть» над зоной вылета на 15-й позиции с 19-ю очками. «Эйбар» поднялся на 7-ю позицию, набрав 32 очка.

Составы на матч:

«Валенсия»: Алвес, Мангала, Гайа, Монтойа, Гарай, Кансело, Суарес, Солер, Медран, Мина, Дзадза.

«Эйбар»: Родригес, Гальвес, Капа, Арбилья, Лежен, Эскаланте, Хименес, Гарсия, Леон, Адриан, Энрик.

Главный арбитр матча: Хосе Минуэра.

Удаления: Солер «Валенсия» — 45.

Голы: Энрик 28 — 0:1, Адриан (пен) 45 — 0:2, Гарсия 57 — 0:3, Энрик 77 — 0:4.

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