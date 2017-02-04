Ошибка Бернардо Эспиносы привела к поражению «Мидлсбро»
Лондон, 4 февраля 2017, 22:25 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Уайт Харт Лейн» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Мидлсбро». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шпор».
Во втором тайме на 57-й минуте матча арбитр Марк Клаттенбург назначил пенальти в ворота «Мидлсбро». Форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет в матче сильным ударом с 11-тиметровой отметки в нижний левый угол ворот — 1:0.
На данный момент «Тоттенхэм» отстает от лидера турнирной таблицы «Челси» на 9 очков. «Мидлсбро» продолжает «болтаться» над зоной вылета на 15-м месте с 21-м очком.
Составы на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сон, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.
«Мидлсбро»: Вальдес, Фабио, Бернардо, Гибсон, Чамберс, Клэйтон, Дэ Рон, Форшоу, Негредо, Даунинг, Траоре.
Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.
Голы: Кейн (пен) 58 — 1:0.