Ошибка Бернардо Эспиносы привела к поражению «Мидлсбро»

На данный момент «Тоттенхэм» отстает от лидера турнирной таблицы «Челси» на 9 очков. «Мидлсбро» продолжает «болтаться» над зоной вылета на 15-м месте с 21-м очком

Лондон, , 22:25 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Уайт Харт Лейн» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Мидлсбро». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Во втором тайме на 57-й минуте матча арбитр Марк Клаттенбург назначил пенальти в ворота «Мидлсбро». Форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет в матче сильным ударом с 11-тиметровой отметки в нижний левый угол ворот — 1:0.

На данный момент «Тоттенхэм» отстает от лидера турнирной таблицы «Челси» на 9 очков. «Мидлсбро» продолжает «болтаться» над зоной вылета на 15-м месте с 21-м очком.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Сон, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

«Мидлсбро»: Вальдес, Фабио, Бернардо, Гибсон, Чамберс, Клэйтон, Дэ Рон, Форшоу, Негредо, Даунинг, Траоре.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Голы: Кейн (пен) 58 — 1:0.