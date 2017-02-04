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Пьер-Эмерик Обамеянг положил 3 очка в копилку «Боруссии» (Дортмунд)

Спорт
На данный момент дортмундская «Боруссия» поднялась на 3-ю строчку, набрав число 34 в графе «очки». Команда из Лейпцига упустила возможность сократить отставание от «Баварии» до одного очка

Берлин, 4 февраля 2017, 22:23 — REGNUM  4 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

На 35-й минуте матча молодой талантливый вингер Усман Дембеле навесил в штрафную площадь соперника после отменного сольного прохода с центра поля, где лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг мощно вколотил мяч головой в сетку ворот — 1:0.

На данный момент дортмундская «Боруссия» поднялась на 3-ю строчку, набрав число 34 в графе «очки». Команда из Лейпцига упустила возможность сократить отставание от «Баварии» до одного очка.

Составы на матч:

«Боруссия» (Дортмунд): Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Дембеле, Ройс, Геррейро, Вайгль, Дурм, Обамеянг.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Халштенберг, Комппер, Хедира, Кейта, Ильзанкер, Кайзер, Поульсен, Зельке.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Голы: Обамеянг 35 — 1:0.

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