Фалькао помог «Монако» переиграть «Ниццу»
«Монако» (Монако) — «Ницца» (Ницца) — 3:0
Париж, 4 февраля 2017, 21:53 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» на своем поле разгромил «Ниццу» в матче двадцать третьего тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 4 февраля на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 3:0.
Героем встречи стал нападающий Радамель Фалькао, оформивший дубль. Еще один мяч у победителей забил Валер Жермен.
После двадцати трех матчей в чемпионате Франции «Монако» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. «Ницца», набравшая 49 баллов, находится на 2-й позиции.
Чемпионат Франции. 23-й тур
«Монако» (Монако) — «Ницца» (Ницца) — 3:0.
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