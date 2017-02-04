Фалькао помог «Монако» переиграть «Ниццу»

Париж, , 21:53 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» на своем поле разгромил «Ниццу» в матче двадцать третьего тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 4 февраля на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 3:0.

Героем встречи стал нападающий Радамель Фалькао, оформивший дубль. Еще один мяч у победителей забил Валер Жермен.

После двадцати трех матчей в чемпионате Франции «Монако» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. «Ницца», набравшая 49 баллов, находится на 2-й позиции.

Чемпионат Франции. 23-й тур

«Монако» (Монако) — «Ницца» (Ницца) — 3:0.

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