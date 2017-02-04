Украинский полузащитник Максим Белый стал игроком ФК «Анжи»

«Белый будет выступать в нашей команде до конца сезона 2017/2018»

Махачкала, , 20:42 — REGNUM Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с бывшим игроком юношеской сборной Украины Максимом Белым. Об этом сообщается в субботу, 4 февраля, на официальном сайте махачкалинской команды.

«Белый будет выступать в нашей команде до конца сезона 2017/2018, — говорится в сообщении. — Украинский футболист ранее играл за донецкие команды «Шахтер-2» и «Шахтер-3», «Сталь» Альчевск и «Заря» Луганск, а также в хорватском «Хайдуке».

После семнадцати матчей в чемпионате России махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.