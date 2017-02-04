Суббота, 04 Февраля 2017 года
21:05:37 МСК

«Барселона» разгромила «Атлетик» (Бильбао)

Спорт
На данный момент «Барселона» набрала показатель 45 в графе «очки» и оторвалась от «Севильи» на 3 очка и приблизилась на мадридскому «Релау» на 1 очко. «Атлетик» (Бильао) упустил шанс укрепиться в зоне Лиги Европы, предоставив шансы «Сельте» на попадание в еврокубки
Разгром
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Разгром

Мадрид, 4 февраля 2017, 20:09 — REGNUM  4 февраля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 21-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Барселона» и «Атлетик» (Бильбао). Матч завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

На 18-й минуте матча молодой испанский талант Пако Алькасер открыл счет в матче после прострела звезды сборной Бразилии Неймара — 1:0.

На 40-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси удвоил преимущество «Барселоны» точным ударом со штрафного в ближний угол ворот — 2:0.

На экваторе второго тайма испанский латераль Алеиш Видаль довел счет до разгромного после сольного прохода — 3:0.

На данный момент «Барселона» набрала показатель 45 в графе «очки» и оторвалась от «Севильи» на 3 очка и приблизилась на мадридскому «Релау» на 1 очко. «Атлетик» (Бильао) упустил шанс укрепиться в зоне Лиги Европы, предоставив шансы «Сельте» на попадание в еврокубки.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Матье, Рафинья, Гомеш, Туран, Месси, Алькасер, Неймар.

«Атлетик»: Ираисос, Де Маркос, Йерай, Ляпорт, Баленсиага, Иттураспе, Сан Хосе, Лекуе, Гарсия, Муниаин, Уильямс.

Главный арбитр матча: Гонсалес Гонсалес.

Голы: Алькасер 18 — 1:0, Месси 40 — 2:0, Видаль 67 — 3:0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
«Барселона» разгромила «Атлетик» (Бильбао)
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
El Economista: «Россия доставляет гуманитарную помощь в Сирию тоннами»
МадридИспания Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры атаковали Норвегию»
ОслоНорвегия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
Алексей Леонков, Дмитрий ЕфимовБлицкриг Порошенко — путь к геноциду
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Политика
NB!
04.02.17
Анатолий КошкинСобирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?
ВашингтонСША Китайско-американские отношения Политика
NB!
04.02.17
Игорь БекшаевПочему сегодня чудеса христианству больше не нужны
МоскваРоссия Вера и современный мир Политика
NB!
04.02.17
«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
ТокиоЯпония Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
ещё главное