«Халл Сити» сенсационно обыграл «Ливерпуль»

На данный момент «Ливерпуль» остался на 4-й позиции с 46-ю очками. «Халл Сити» поднялся на 18-ю строчку, набрав 20 очков

Лондон, , 19:58 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между командами «Халл Сити» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 44-й минуте матча сенегальский опорный полузащитник Альфред Н’Диай добил мяч в пустые ворота после ошибки на выходе бельгийского вратаря Симона Миньоле — 1:0.

На 84-й минуте матча экс-форвард «Локомотива» Умар Ниассе забил второй гол «Халла» в ворота «Ливерпуля» после ассиста Андреа Раноккьи — 2:0.

На данный момент «Ливерпуль» остался на 4-й позиции с 46-ю очками. «Халл Сити» поднялся на 18-ю строчку, набрав 20 очков.

Составы на матч:

«Халл Сити»: Якупович, Элабделлауи, Раноккия, Магир, Робертсон, Гросицки, Н’Диай, Хаддлстоун, Клукас, Эвандро, Энандес.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Лейва, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Джан, Мане, Фирмино, Коутиньо.

Главный арбитр матча: Мэйсон Ли.

Голы: Н’Диай 44 — 1:0, Ниассе 84 — 2:0.