«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

На данный момент «Саутгемптон» идет на 12-й позиции с 27-ю очками. «Вест Хэм» поднялся на 9-ю строчку, набрав 31 очко

Лондон, , 19:55 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Сэнт-Мэрис» был разыгран матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Саутгемптон» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу «молотобойцев».

На 12-й минуте матча форвард сборной Италии Маноло Габбьядини открыл счет в матче мощнейшим ударом по воротам Рэндольфа — 1:0.

Через 2 минуты экс-форвард сборной Англии Энди Кэрролл сравнял счет в матче после великолепного паса Педро Обианга — 1:1.

На 44-й минуте матча испанский полузащитник Педро Обианг поразил ворота «святых» сильным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:2.

В начале второго тайма полузащитник «Саутгемптона» Стивен Дэвис отправил мяч головой в свои ворота — 1:3.

На данный момент «Саутгемптон» идет на 12-й позиции с 27-ю очками. «Вест Хэм» поднялся на 9-ю строчку, набрав 31 очко.

Составы на матч:

«Саутгемптон»: Форстер, Соарес, Ёсида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Ромеу, Уорд-Прауз, Родригес, Буфаль, Габбьядини.

«Вэст Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Куяте, Фонте, Фегули, Снодграсс, Обианг, Нобл, Кэролл, Антонио.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Голы: Гоббьядини 12 — 1:0, Кэрролл 14 — 1:1, Обианг 44 — 1:2, Дэвис (авг) 52 — 1:3.